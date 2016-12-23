В Мурманской области ожидается небольшой снег, туман и гололёд

Как сообщает Мурманское УГМС, 24-25 декабря погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском и Баренцевом морях. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха -4-9°, в отдельных районах при прояснениях -13-18°, днём 25 декабря -2-7°.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами небольшой снег, туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха -4-9º, при прояснениях -14-19º в течение суток. Гололедица, местами сильная.