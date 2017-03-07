Мурманская область. Арктика07.03.17 18:02
В Мурманской области ожидается небольшой снег, южный ветер
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием северной, северо-западной периферии антициклона. Центр обширного антициклона будет смещаться с севера Скандинавии на Карелию и далее район Урала. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег.
Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -7 -12°, при прояснениях до -20°, днём от -4 до +1°. Гололедица.
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