В Мурманской области ожидается небольшой снег, южный ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием северной, северо-западной периферии антициклона. Центр обширного антициклона будет смещаться с севера Скандинавии на Карелию и далее район Урала. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -7 -12°, при прояснениях до -20°, днём от -4 до +1°. Гололедица.