Мурманская область. Арктика07.02.17 18:01
В Мурманской области ожидается облачная погода, небольшой снег, изморозь
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием северо-восточной периферии антициклона с центром над Финляндией - Швецией.
Завтра в Мурманской области будет облачность переменная. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -6-11°, при прояснениях до -16°. Гололедица.
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