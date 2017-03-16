В Мурманской области ожидается облачная погода, осадки и порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием серии циклонов, смещающихся с районов Северной Атлантики в Баренцево море. В этот период в нашем регионе ожидаются преимущественно облачная погода, осадки и порывистый ветер.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами мокрый снег. Ветер южный умеренный, утром и днём сильный. Температура воздуха ночью -2 -7°, при прояснении до -10º, днём от -1 до +4º. Гололедица, местами сильная.