В Мурманской области ожидается очень сильный порывистый ветер, снег, метель

Как сообщает Мурманское УГМС, 19 января погоду Мурманской области будет определять активный циклон, смещающийся с Норвежского моря на Кольский полуостров. В нашем регионе ожидается порывистый ветер, снег, наиболее интенсивный ночью, преобладающая температура воздуха ночью -4-9°, днём от +1° до -4°.

20 января Кольский полуостров окажется под влиянием очередного глубокого циклона, смещающегося вдоль побережья Мурмана. По Мурманской области ожидается очень сильный порывистый ветер, снег, метель, постепенное понижение температуры воздуха.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Снег, ночью в центральных районах сильный снег, метель. Ветер ночью юго-западный, днём северо-западный сильный. Температура воздуха ночью -4-9°, днём от -4 до +1°. Гололедица, ухудшение состояния дорог.