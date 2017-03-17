В Мурманской области ожидается пасмурная с обильными осадками погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 17 марта с13 до 16 часов на севере Гренландского моря наблюдалось быстрое обледенение судов при северном ветре 17-22 м/с, высоте волны 4,0-5,0 м и температуре воздуха -9-12º. Такие условия сохранятся до 6-9 часов 19 марта.

18-19 марта Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, смещающегося с районов Норвежского моря через Скандинавский полуостров в Баренцево море. В этот период в нашем регионе ожидается пасмурная с обильными осадками погода.

20 марта на Кольский полуостров распространится гребень Сибирского антициклона, осадки будут прекращаться, температура воздуха понизится.

Завтра в Мурманской области будет облачная погода. Снег, мокрый снег. Ветер юго-западный ночью сильный, днем умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до -5º, днём от -2 до +3º. Гололедица, местами сильная.