В Мурманской области ожидается порывистый ветер, местами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 12-13 января погоду Мурманской области будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море, над Скандинавией и Баренцевым морем. В нашем регионе ожидается местами снег, 12 января порывистый ветер. Преобладающая температура воздуха 12 января -2-7°, при прояснениях -10-15°. 13 января ожидается небольшое понижение температуры воздуха.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер юго-западный сильный, поземок. Температура воздуха -2-7°, при прояснении -10-15º. В течение суток Гололедица.