В Мурманской области ожидается порывистый ветер, снег

Как сообщает Мурманское УГМС, ночью 10 января погоду Кольского полуострова будет определять южная периферия активной циклонической депрессии, расположенной в Баренцевом море, а днём, начиная с южных районов области, ожидается смещение фронтальных разделов связанных с очередным циклоном находящимся в Норвежском море. Утром и в первой половине дня 10 января в нашем регионе ожидается морозная погода, а, затем, увеличение количества облачности, снег и постепенное повышение температуры воздуха.

11 января по Мурманской области ожидается порывистый ветер, снег, дальнейшее повышение температуры воздуха.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер ночью западный, днем южный умеренный, поземок. Температура воздуха ночью -10-15°, при прояснениях до -22°, днём -5-10, при прояснениях -13-18°. Гололедица.