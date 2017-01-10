Мурманская область. Арктика10.01.17 18:02
В Мурманской области ожидается повышение температуры воздуха
Как сообщает Мурманское УГМС, на Кольском полуострове ожидается порывистый ветер, снег, дальнейшее повышение температуры воздуха.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Местами снег. Ветер юго-западный ночью умеренный, днём сильный, поземок. Температура воздуха ночью -7-12°, при прояснениях -12-17°, днём от -5 до 0°. Гололедица.
Комментарии
Loading...
-АналитикаВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорогоТемпы роста продаж молочной продукции в России за год замедлились в 5 раз в натуральном выражении - аналитики «Nielsen»Мой пример другим наука, или Осторожно едем на машине к нашим соседям
-Нам интересно Ваше мнение03.01.17: Наступил 2017 год, что вы от него ожидаете?Проголосовало: 423 человека
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа21:30Новости. Информационная программа.22:00«Серафима прекрасная». Художественный сериал, 2 серия (16+)23:00«Международные новости». Информационная программа23:30Новости. Информационная программа.00:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиС владельцев собственности – должников сдерут три шкурыВ Мурманской области объём бюджетных инвестиций в основной капитал увеличился в 1,5 раза-PRO ВалютуЕвро прибавил 43 копейки, а доллар – почти 6 копеекУтро у рубля не заладилось-PRO ЭнергетикуВ Финляндии установлен новый рекорд импорта электроэнергии из РоссииВ Мурманской области выработка электроэнергии выросла на 3,3%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 11 январяПлановые отключения в Мурманске на с 10 января-PRO Нефть и газГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»Разведанные запасы нефти в Арктике в 2016 году составляют 585 млн тонн – Сергей Донской-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию