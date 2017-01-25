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Мурманская область. Арктика25.01.17 18:02

В Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер, временами снег, метель

Как сообщает Мурманское УГМС, 25 января с 16 до 19 часов в Мурманске, в Кольском заливе и на севере Мурманской области отмечается усиление юго-западного ветра в порывах 22-27 м/с, снег, метель, ухудшение видимости до 500-1000 метров. Сохранится до конца  сегодняшних суток.

25-26 января погоду Кольского полуострова будет определять активный глубокий циклон, смещающийся с севера Норвежского моря на восток Баренцева моря. По Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер, временами снег, метель, преобладающая температура воздуха от +2° до -3°.

27 января ночью ожидается ослабление ветра и понижение температуры воздуха, а утром и днем очередной атлантический циклон сместится на запад Баренцева моря, в нашем регионе пройдёт снег и температура воздуха повысится до -2+3°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами  снег. Ветер западный, северо-западный сильный, метель, днём на юге умеренный. Температура воздуха от -3 до +2° в течение суток. Гололедица, местами сильная,  ухудшение состояния дорог.

  

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