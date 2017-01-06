В Мурманской области ожидается сильный ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 6 января в Мурманской области отмечается усиление юго-западного, южного ветра в порывах 22-27 м/с: в Печенгском районе Мурманской области в период 17-20 часов, в Мурманске и на западе Кольского полуострова в период 20-24 часа. Такая погода сохранится до 11-16 часов 7 января.

6 января в период 20-24 часа на побережье Норвегии ожидается опасное волнение 8,0- 10,0 метров . Сохранится до 9-12 часов 7 января.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный: ночью и утром очень сильный, днём сильный. Температура воздуха -3-8°, ночью при прояснениях -15-20°. Гололедица.

***