В Мурманской области ожидается снег и порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 17 января с 5 до 9 часов в Гренландском и на западе Баренцева морей ожидается опасное волнение 8,0-9,0 метров, при юго-западном, западном ветре 20-25 м/с. Сохранится до 0-3 часов 18 января.

17-18 января погоду Кольского полуострова будет определять южная периферия обширного циклона, смещающегося с Гренландского моря на север Баренцева моря. По Мурманской области местами пройдёт снег, на севере области ожидается порывистый ветер. Преобладающая температура воздуха -4-9° в отдельных районах при прояснениях до -15°.

Завтра в Мурманской области будет облачность переменная. Местами небольшой снег. Ветер западный слабый. Температура воздуха -6-11°, при прояснениях -16-21º. Гололедица.