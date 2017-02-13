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Мурманская область. Арктика13.02.17 21:20

В Мурманской области ожидается усиление северо-западного ветра в порывах 22-27 м/с, снег, метель

13 февраля с 21 до 24 часов по Мурманской области и в период с 22ю00 до 1.00 в Мурманске и в Кольском заливе ожидается усиление северо-западного ветра в порывах 22-27 м/с, снег, метель, сообщает ГУ МЧС России по Мурманской области.

Опасные погодные условия сохранятся до 8-11 часов 14 февраля.

В связи с этим спасатели просят водителей по возможности воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте до улучшения погодных условий.

Если путешествия не избежать, необходимо проследить за техническим состоянием транспортного средства (при поломке автомобиля на трассе не стоит пытаться устранить неполадку на месте, а, дождавшись попутной машины, доехать до ближайшего населенного пункта), при движении на дороге быть предельно осторожными и внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Выход в море и на водоёмы Мурманской области на маломерных судах также не рекомендуется.

Единый телефон спасения: «01» (при наборе с мобильного телефона – «112»).

Телефон доверия ГУ МЧС России по Мурманской области 39-99-99.

 

 

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