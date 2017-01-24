В Мурманской области ожидается усиление юго-западного ветра, снег

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет поле повышенного атмосферного давления и ожидается морозная погода. Со смещением очередного атлантического циклона на Баренцево море, начиная с западных районов области, ожидается усиление юго-западного ветра, снег, постепенное повышение температуры воздуха.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, туман, изморозь. Ветер юго-западный ночью умеренный, днём сильный. Температура воздуха ночью -10-15°, при прояснениях -20-25º, днём от -4 до +1°. Гололедица, ухудшение состояния дорог.