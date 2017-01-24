Мурманская область. Арктика24.01.17 18:02
В Мурманской области ожидается усиление юго-западного ветра, снег
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет поле повышенного атмосферного давления и ожидается морозная погода. Со смещением очередного атлантического циклона на Баренцево море, начиная с западных районов области, ожидается усиление юго-западного ветра, снег, постепенное повышение температуры воздуха.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, туман, изморозь. Ветер юго-западный ночью умеренный, днём сильный. Температура воздуха ночью -10-15°, при прояснениях -20-25º, днём от -4 до +1°. Гололедица, ухудшение состояния дорог.
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