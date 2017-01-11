Мурманская область. Арктика11.01.17 10:13
В Мурманской области ожидается усиление южного, юго-западного ветра, мокрый снег
По данным МБУ «Кандалакшское Управление по делам ГО и ЧС» единой дежурно-диспетчерской службы 11 января с 11 до 15 часов ожидается усиление южного, юго-западного ветра порывы 15-18 м/с, снег, мокрый снег, налипание мокрого снега.
Такая погода сохранится до конца текущих суток.
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