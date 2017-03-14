В Мурманской области ожидается временами снег, мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 14 марта с 17 до 21 час в центральных районах побережья Норвегии ожидается опасное волнение 8,0-10,0 м, при юго-западном, западном ветре 23-28 м/с. Сохранится до 12-15 часов 15 марта.

В ближайшие дни на Кольском полуострове будет ощущаться приближение весны. В этот период по периферии североатлантических циклонов на Мурманскую область будут смещаться теплые и влажные воздушные массы. Температура воздуха в ночные часы ожидается преимущественно слабо отрицательной, днём столбики термометров будут подниматься выше нулевой отметки.

Завтра в Мурманской области будет облачная погода. Временами снег, мокрый снег. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью от -4 до +1º, днём от -1 до +4º. Гололедица, местами сильная.