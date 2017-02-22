В Мурманской области ожидаются порывистый ветер и похолодание

Как сообщает Мурманское УГМС, 23-24 февраля Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии циклонической депрессии с центрами над Финляндией и западом Баренцева моря. По Мурманской области ожидается местами снег, 23 февраля порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью -12-17°, при прояснениях -22-27°, днём -9-14°.

25 февраля температура воздуха в нашем регионе существенно не изменится.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер юго-восточный ночью умеренный, днём сильный. Температура воздуха ночью -12-17°, при прояснениях до -27°, днём -8-13º. Гололедица.