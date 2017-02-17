В Мурманской области ожидаются снег и ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 18 февраля погоду Кольского полуострова будет определять тыловая часть циклона, смещающегося с севера Скандинавии. По Мурманской области ожидается временами снег, преобладающая температура воздуха -5-10° при прояснениях до -15°.

19-20 февраля наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: снег пройдёт лишь местами и температура воздуха понизится до -10-15°, в отдельных районах до -18-23°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Снег, ночью на востоке области сильный. Ветер северо-восточный умеренный, ночью на севере области сильный. Температура воздуха -5-10°, при прояснениях до -15°. Гололедица.