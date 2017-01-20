В Мурманской области план по поступлению платежей за использование лесов перевыполнен

В Министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области подведены итоги по поступлению платежей в бюджетную систему Российской Федерации за использование лесов за 2016 год.

По состоянию на 1 января 2017 года министерством перечислено более 65 млн рублей в бюджетную систему России, что превышает запланированный на 2016 год объём поступлений на 6 млн рублей. Из них в федеральный бюджет поступило 1,5 млн рублей, в областной – 4,5 млн рублей.

Столь существенному превышению плановых показателей способствовала большая аукционная деятельность. За 2016 год министерством подготовлено и проведено 9 аукционов по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений. По их итогам вступили в действие 100 договоров с общим объёмом заготовки древесины 54 тысяч куб. метров. Рост поступления платежей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 6%.