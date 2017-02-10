ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ+Бизнес: Алексей Савинцев приглашает всех на выставку «Книжный салон», которая состоится в мартеРоссияне объективно обеднели за последнюю пару лет – Михаил Задорнов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика10.02.17 14:48

В Мурманской области планомерно растёт число выставочных проектов

Темой доклада председателя регионального комитета по культуре и искусству Сергея Ершова на сегодняшнем заседании правительства Мурманской области стал ход выполнения в 2015-2016 годах одного из майских указов президента РФ «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части увеличения в регионе количества выставочных проектов. Напомним, в соответствии с указом число таких проектов к 2018 году должно увеличиться вдвое.

Как сообщил Сергей Ершов, целевой показатель внесен в «дорожные карты» областных и муниципальных музеев. Планируется, что к следующему году число выставочных проектов составит более 206% к базовому значению 2012 года.

Один из источников формирования выставочного контента – передвижные выставки областных музеев. За два последних года такие экспозиции на муниципальных площадках посетили более 50 тысяч жителей области, число выездных выставок по сравнению с 2012 годом выросло более чем в 7 раз.

Проводится большая работа по организации выставок из ведущих музеев России – всем необходимым условиям для этого соответствует областной художественный музей. В 2015-2016 году здесь экспонировались выставки из фондов Государственного исторического музея, Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Государственного центрального музея современной истории России. Сергей Ершов напомнил о таких значимых проектах, реализованных в 2015-2016 годах, как выставки «Графика Серебряного века», «Диалог с водой», «Формула цветка» и «Портрет семьи». Две последние выставки стали особенно заметным событием в культурной жизни региона: «Формулу цветка» посетили 12,5 тысячи человек, выставку «Портрет семьи» – около 7 тысяч.

Высокую оценку критиков и зрителей получили выставки под общим названием «Заполярье», подготовленные художественным музеем совместно с региональным отделением Союза художников России. Одна выставка была представлена в 2015 году в Санкт-Петербурге (выставочный зал «Смольный»), вторая – годом позже, в Центральном Доме художника на Крымском валу. Это первые масштабные ретроспективные показы изобразительного искусства региона на выставочных площадках такого уровня.

Уже по итогам 2016 года показатель увеличения числа выставочных проектов по отношению к 2012 году достиг 198%. В 2017 и 2018 годах работа будет продолжена. Это, без преувеличения, одно из приоритетных направлений деятельности регионального комитета по культуре и искусству и областных музеев, подчеркнул Сергей Ершов.

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-Аналитика74% компаний в 2016 году больше увольняли, чем нанимали сотрудниковЗа последний год количество вакансий в арктической зоне РФ увеличилось вдвоеПри поиске работы 69% выпускников с высшим образованием столкнулись с трудностями в связи с отсутствием опыта работы
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЖириновский хочет установить рекорд, а партия «Яблоко» готово сделать предложение всем молодым гражданам России
-Слово не воробей...Для Териберки нужен мозговой штурм
-Нам интересно Ваше мнение
03.02.17: Александр Лукашенко, президент Беларуси, во время пресс-конференции 3 февраля заявил, что в России «за взятку всё можно» сделать. Как вы относитесь к такой оценке нашей действительности?Проголосовало: 483 человека
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире18:00«Умка». Детская программа (6+)18:30Новости. Информационная программа.19:00«Открытая студия + Бизнес». Тематическая программа (12+)19:30Новости. Информационная программа.20:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)20:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиЦБР желает российским пенсионерам «Мира»Россияне объективно обеднели за последнюю пару лет – Михаил Задорнов-PRO ВалютуДоллар теряет почти 18 копеек, евро – 34 копейкиДоллар и евро начали торги снижением-PRO ЭнергетикуЗа 2016 году Колэнерго повысило пропускную способность сетей, обеспечило надёжность и качество электроснабжения населённых пунктов и предприятий регионаПАО «ТГК-1» заключило соглашения с учебными заведениями Заполярья-PRO ЖКХДело труба, или Бесхозные коммуникации затопили подвал жилого домаПлановые отключения в Мурманске на 10 февраля-PRO Нефть и газОбъёмы перевозок наливных грузов по Северному морскому пути в 2016 году показали небывалый ростДобыча нефти на арктическом шельфе России в 2016 году выросла в 2,5 раза – до 2,15 млн тонн-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения