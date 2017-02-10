В Мурманской области планомерно растёт число выставочных проектов

Темой доклада председателя регионального комитета по культуре и искусству Сергея Ершова на сегодняшнем заседании правительства Мурманской области стал ход выполнения в 2015-2016 годах одного из майских указов президента РФ «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части увеличения в регионе количества выставочных проектов. Напомним, в соответствии с указом число таких проектов к 2018 году должно увеличиться вдвое.

Как сообщил Сергей Ершов, целевой показатель внесен в «дорожные карты» областных и муниципальных музеев. Планируется, что к следующему году число выставочных проектов составит более 206% к базовому значению 2012 года.

Один из источников формирования выставочного контента – передвижные выставки областных музеев. За два последних года такие экспозиции на муниципальных площадках посетили более 50 тысяч жителей области, число выездных выставок по сравнению с 2012 годом выросло более чем в 7 раз.

Проводится большая работа по организации выставок из ведущих музеев России – всем необходимым условиям для этого соответствует областной художественный музей. В 2015-2016 году здесь экспонировались выставки из фондов Государственного исторического музея, Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Государственного центрального музея современной истории России. Сергей Ершов напомнил о таких значимых проектах, реализованных в 2015-2016 годах, как выставки «Графика Серебряного века», «Диалог с водой», «Формула цветка» и «Портрет семьи». Две последние выставки стали особенно заметным событием в культурной жизни региона: «Формулу цветка» посетили 12,5 тысячи человек, выставку «Портрет семьи» – около 7 тысяч.

Высокую оценку критиков и зрителей получили выставки под общим названием «Заполярье», подготовленные художественным музеем совместно с региональным отделением Союза художников России. Одна выставка была представлена в 2015 году в Санкт-Петербурге (выставочный зал «Смольный»), вторая – годом позже, в Центральном Доме художника на Крымском валу. Это первые масштабные ретроспективные показы изобразительного искусства региона на выставочных площадках такого уровня.

Уже по итогам 2016 года показатель увеличения числа выставочных проектов по отношению к 2012 году достиг 198%. В 2017 и 2018 годах работа будет продолжена. Это, без преувеличения, одно из приоритетных направлений деятельности регионального комитета по культуре и искусству и областных музеев, подчеркнул Сергей Ершов.