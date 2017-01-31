В Мурманской области почти на треть зарегистрировано превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ и гриппом среди взрослого населения

Как сообщает региональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, с 23 по 29 января 2017 года (4-я неделя) в Мурманской области наблюдаются положительные темпы регистрации заболеваемости ОРВИ и гриппом по отношению к предыдущей неделе. Отмечается превышение эпидемического порога по совокупному населению. По сравнению с 3-ей неделей превышение эпидемического порога почти на треть зарегистрировано среди взрослого населения.

В связи с превышением порогового уровня в целом по области на 26%, увеличением темпа регистрации случаев заболеваний, постановлением главного государственного санитарного врача по Мурманской области с 31 января 2017 года вводятся дополнительные профилактические мероприятия, направленные на предотвращение роста заболеваемости.

По данным вирусологического мониторинга, заболеваемость ОРВИ и гриппом в области определяется циркуляцией вирусов гриппа А(H3N2), гриппа В и негриппозных вирусов. Лабораторными исследованиями установлено, что наибольшее число находок вирусов гриппа выявлено среди заболевших взрослых, которые не были привиты.

В целях профилактики формирования очагов ОРВИ и гриппом продолжается мониторинг посещаемости в образовательных организациях. С целью разобщения коллективов, как одной из мер предупреждения эпидемического распространения заболеваний ОРВИ и гриппом, частично приостановлена деятельность 31-го класса в 11 школах на 5 административных территориях области.