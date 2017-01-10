Мурманская область. Арктика10.01.17 16:36
В Мурманской области показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ находится на не эпидемиологическом уровне
Управление Роспотребнадзора по Мурманской области продолжает мониторинг заболеваемости гриппа и ОРВИ на территории региона. С 1 по 8 января 2017 года показатель заболеваемости находится на не эпидемиологическом уровне, показатель темпа регистрации заболевшего населения ниже показателя предыдущей недели на 55,0%.
В ходе вирусологического мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов обследовано 48 человек из числа заболевших. В структуре положительных находок доля вирусов гриппа составила 20,8%, вирусов не гриппозной этиологии – 79,2%.
За период с 14 декабря 2016 года по 9 января 2017 года в области зарегистрировано 20 случаев лабораторно подтвержденных случаев гриппа А(H3N2). Среди заболевших 8 детей и 12 взрослых, все не привиты.
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