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Мурманская область. Арктика27.02.17 15:25

В Мурманской области полицейские проверят большегрузный транспорт в рамках операции «Грузовик»

В целях профилактики ДТП с участием грузовых транспортных средств на территории региона с 27 февраля по 8 марта будет проходить оперативно-профилактическое мероприятие «Грузовик».

В 2016 году наблюдался значительный рост дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине водителей грузового автотранспорта. Было зарегистрировано 69 таких дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадало 86 человек и погибло 7 человек.

На данный момент серьёзное беспокойство полицейских вызывают нарушения требований транспортного законодательства, допускаемые водителями личных грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозки без оформления путевого листа. Такие «большегрузы» не выполняют требования о безопасности дорожного движения, а также осуществляют незаконную предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в рамках профилактических мероприятий запланированы проверки технического состояния транспорта, условий допуска водителей к перевозкам (наличие права на управление транспортным средством, своевременность медицинского освидетельствования, соблюдение режима труда и отдыха водителей).

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