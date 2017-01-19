В Мурманской области права северян в сфере ЖКХ нарушаются массово

В 2016 году в рамках надзорных мероприятий в сфере соблюдения жилищных прав граждан и сфере ЖКХ региональной прокуратурой выявлено свыше 4300 нарушений закона, в целях устранения которых принесено свыше 200 протестов, внесено почти 1200 представлений, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено свыше 900 лиц, о недопустимости нарушений закона предостережено 510 лиц, почти 400 лиц привлечено к административной ответственности, в суды общей юрисдикции направлено более 250 исковых заявлений.

Стабильное энергоснабжение объектов ЖКХ и ТЭК в условиях Крайнего Севера находится на особом контроле органов прокуратуры области. Так, Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах проведены проверки наличия нормативных запасов топлива на котельных, находящихся на поднадзорной территории, по результатам которых направлено представление руководителю УМПП ЖКХ ЗАТО Видяево о необходимости принятия мер с целью создания нормативного запаса топлива. Представление рассмотрено, удовлетворено, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены. Этим же прокурором в суд направлено исковое заявление об обязании теплоснабжающей организации АО «Мурманэнергосбыт» обеспечить нормативный запас топлива на котельных ЗАТО Александровск. Требования прокурора ответчиком исполнены добровольно в полном объёме, производство по иску прекращено.

Всего по фактам введения ограничения электроснабжения на объекты ТЭК прокурорами в суды общей юрисдикции предъявлено 21 исковое заявление, требования по которым удовлетворены и исполнены. В настоящее время объекты ТЭК работают в штатном режиме.

Причиной ограничения (прекращения) подачи энергоресурсов является задолженность исполнителей коммунальных услуг, населения и прочих потребителей.

К примеру, проверка прокурора Октябрьского округа г.Мурманска показала, что меры, принимаемые гарантирующим поставщиком электроэнергии филиалом АО «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» для взыскания дебиторской задолженности, нельзя признать достаточными. Так, при наличии просроченных финансовых обязательств свыше 1 млрд рублей, судебными решениями по искам гарантирующего поставщика охвачено лишь 600 млн рублей, исполнительными документами - 470 млн рублей. Представление прокурора округа, внесённое генеральному директору филиала в связи с несвоевременностью и недостаточностью мер, направленных на снижение долга, рассмотрено и удовлетворено, приняты меры к устранению нарушений.

По результатам вмешательства прокурора Ленинского округа г.Мурманска, которым внесены 12 представлений по фактам наличия неисполненных финансовых обязательств за поставленную электроэнергию перед филиалом АО «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» руководителям теплоснабжающей организации АО «Мурманэнергосбыт» и управляющих компаний ООО «Севжилсервис», ООО УК «Наш Дом», ООО «УК «МурманАрктикСервис», ООО «УК «Недвижимость-Сервис» и др.), 4 лица привлечены к дисциплинарной ответственности, погашено 437 тысяч рублей.

Прокурором Кольского района внесены представления руководителям ООО «Комфорт» и ООО «ЖКП» в связи с просроченными обязательствами финансового характера перед ГОУП «Мурманскводоканал», которые находятся на рассмотрении. Мерами прокурорского реагирования указанного прокурора, внесёнными в организации, занятые в сфере ЖКХ, на счета ресурсоснабжающих организаций переведено денежных средств в размере 1698,9 тысячи рублей.

Актуальными остаются вопросы надлежащего исполнения прав владения, пользования и распоряжения имуществом.

Основанием для вмешательства прокурора Кольского района послужило наличие на территории с.п. Териберка Кольского объектов ЖКХ, собственники которых не установлены, а именно: линия электропередач, две теплотрассы, трансформаторная подстанция. Несмотря на то, что указанные объекты фактически являются бесхозяйным имуществом, администрацией поселения не приняты меры, направленные на принятие указанных объектов на учёт.

Прокурор района обратился в Кольский районный суд с требованиями о возложении обязанности на администрацию с.п. Териберка в течение 15 дней со дня вступления решения суда в законную силу обратиться в территориальный орган Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии с заявлением о принятии на учет указанных выше бесхозяйных недвижимых объектов. Заявление прокурора принято судом к рассмотрению.

Прокурорами пресечены отдельные случаи ненадлежащего предоставления коммунальных услуг в жилищном фонде.

Так, по результатам рассмотрения административного дела, 7.10.2016 возбуждённого прокурором Ленинского округа г. Мурманска по ст. 7.23 КоАП РФ в отношении ММУП «Эксплуатация-Сервис» по факту отсутствия холодного водоснабжения в 9 жилых помещениях, Общество привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей. Одновременно в целях устранения нарушений закона руководителю управляющей организации этим же прокурором внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Водоснабжение восстановлено.

Прокурором Печенгского района защищены права жильцов дома в г. Заполярный, где услуга по горячему водоснабжению предоставлялась МУП «Жилищный сервис» ненадлежащего качества. По представлению прокурора района управляющей организацией выполнен перерасчёт, нарушения устранены.

Нарушения аналогичного характера установлены прокурором Кольского района, проверка которого показала, что в жилом помещении в многоквартирном доме нарушена система инженерно-технического обеспечения путём отключения ответвления от стояковой трубы горячего водоснабжения в одной квартире и подключения стояковой трубы напрямую, без возможности попадания горячей воды в другое жилое помещение, расположенное на этаже. При этом плата за горячее водоснабжение, которое фактически не предоставлялось, собственнику указанной квартиры начислялась в полном объёме.

По представлению прокурора района, внесённому руководителю МУ ЖКП п. Мурмаши, 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, выполнен перерасчёт за ЖКУ.

По-прежнему прокурорами выявляются нарушения содержания исполнителями коммунальных услуг общего имущества в многоквартирным домах, находящихся под их управлением, факты принятия решений без проведения общего собрания собственников. Так, прокурором Октябрьского округа г.Мурманска выявлены нарушения при эксплуатации лифтового оборудования в 5 многоквартирных домах города. Вопреки требованиям закона лифтовое оборудование эксплуатировалось в состоянии, не предусматривающем возможность остановки лифтов на вторых этажах зданий. По представлениям прокурора округа, внесённым руководителям ЖСК «Мурманск 85-20», ТСЖ «Лопарочка», ТСЖ «Гранит», нарушения устранены.