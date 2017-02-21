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Мурманская область. Арктика21.02.17 19:30

В Мурманской области процент выживаемости малого бизнеса выше, чем по России

Бизнес-планы на вес золота. В Мурманске продолжается программа поддержки начинающих предпринимателей «Шаг за шагом». В её рамках, претенденты на правительственный грант на открытие собственного дела участвуют в конкурсе бизнес-планов. Как работает программа, чего ждать от неё в этом году, сегодня  рассказали на пресс-конференции в Мурманском бизнес-инкубаторе.

Федеральных грантов начинающим предпринимателям в этом году не дадут. Минэкономразвития России сокращает расходы,  программа обучения молодых предпринимателей из приоритетов федерального правительства ушла. Тем не менее, молодёжь, решившую начать своё дело, без помощи не бросят.

- По поручению губернатора мы не только сохранили объём региональных средств, на поддержку этой программы,  но и увеличили их, - отметил Олег Костенко, заместитель министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области. – Поэтому  начинающих предпринимателей, у которых будут достойные проекты, мы поддержим в этом году. Если будет целесообразность, то, возможно, в рамках бюджетного процесса мы ещё выйдем с предложением об увеличении финансирования данного направления из регионального бюджета.

Вместе с федеральными отчислениями на поддержку новорождённого малого бизнеса в Заполярье в прошлом году было запланировано 15 миллионов рублей, три из них выделялось областным бюджетом. В этом году казна региона готова потратить 8 миллионов рублей.

Меньше становится и тех, кто в итоге получает желанный грант. В 2015 году финансово поддержали 75 человек, в 2016 - уже в половину меньше: всего 37. За последние 4 года в результате программы создано 310 новых компаний по всей области. И за эти же 4 года они смогли заработать пол миллиарда рублей.

- Выживаемость стартующих в бизнесе по прошествии трёх лет на данный момент составляет 83 с небольшим процента, - отмечает Андрей Шарков, директор ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор». - Это значительно выше рынка. А мы знаем, что традиционная цифра выживаемости всего 10% после первого года начала бизнеса.

Поддержку оказывают не всем начинающим предпринимателям. Сферу торговли, например, не рассматривают вообще. Предпочтение оказывают тем, кто предлагает организовать какое-либо производство. Однако, таких бизнесменов традиционно немного, около 20%. А вот с проектами в сфере бытовых услуг обычно приходят больше половины заявителей.

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