В Мурманской области продолжает действовать ограничение движения на федеральной автотрассе Р-21 «Кола»

На Кольском полуострове ввиду неблагоприятных метеоусловий продолжает действовать ограничение движения на федеральной автотрассе Р-21 «Кола» на участке с 1470 по 1510 км . Здесь организовано реверсивное движение автотранспорта в сопровождении снегоуборочной техники и сотрудников ГИБДД. Также продолжает работать подвижный пункт обогрева и питания Главного управления МЧС России по Мурманской области.

Как ранее сообщало «Арктик-ТВ», он был развернут вчера на повороте федеральной автодороги Р-21 «Кола» к ЗАТО Заозёрск. Подвижный пункт продолжит работу до особого распоряжения.

Также на месте для мониторинга и оказания помощи водителям, оказавшимся в снежных заторах, работает оперативная группа ГУ МЧС России по Мурманской области. При взаимодействии с администрацией ЗАТО Заозёрска в местной гостинице «Северное Сияние» были размещены граждане, не пожелавшие рождественским вечером вернуться в областной центр. Среди 74 человек, поселившихся в гостинице, были восемь детей.

Данные мероприятия проводились с целью недопущения возможных происшествий на дороге в период прохождения неблагоприятных метеоусловий.

Со вчерашнего вечера снято временное ограничение движения на ФАД Р-21 «Кола» в районе перевала у Мончегорска. Участок трассы с 1245 по 1265 км функционирует в штатном режиме.

Однако, Главное управление МЧС России по Мурманской области, настоятельно рекомендует водителям, по возможности, воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте до улучшения погодных условий.