В Мурманской области продолжается операция «Нетрезвый водитель»

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, в период новогодних праздников Госавтоинпекция Мурманской области перешла на усиленный вариант несения службы. Полицейские патрули по всей области в рамках операции «Нетрезвый водитель» выявляют автолюбителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Некоторые из установленных полицейскими водителей уже привлекались к административной или уголовной ответственности за аналогичные правонарушения.

Так, 1 января в Мурманске по улице Аскольдовцев сотрудники ДПС остановили автомобиль «Ауди А4». Водитель транспортного средства имел признаки алкогольного опьянения, однако проходить освидетельствование на употребление алкогольных напитков отказался, о чем был составлен соответствующий акт. При проверке документов сотрудники дорожной полиции установили, что в 2016 году житель Мурманска 1988 года рождения был осужден по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Однако мурманчанин, получив условное наказание, должных выводов для себя не сделал и снова сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. В отношении водителя «Ауди А4» возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ.

В Апатитах 1 января сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Тойота Авенсис» под управлением местного жителя. После освидетельствования оказалось, что житель Апатитов находится в состоянии алкогольного опьянения. Ранее, в 2016 году он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, однако снова сел за руль в нетрезвом виде. В отношении него также возбуждено уголовное дело.

В Кандалакше сотрудниками ДПС 2 января был остановлен автомобиль «Мазда СХ-9» по улице Кандалакшское шоссе. Ранее не судимый местный житель, находясь в состоянии опьянения, был лишен права управления транспортным средством за вождение в нетрезвом виде. В отношении жителя Кандалакши также возбуждено уголовное дело.

Как напоминает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, максимальная санкция статьи ст. 264.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. В 2016 году судами Мурманской области несколько граждан были осуждены к реальному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Операция «Нетрезвый водитель» будет проходить на территории региона до 9 января 2017 года.