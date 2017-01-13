В Мурманской области продолжаются игры Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»

14 января в спортивном зале Дома физкультуры Учебно-спортивного центра Оленегорска состоятся игры дивизионального этапа Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в Мурманской области среди команд общеобразовательных организаций сезона 2016-2017 гг. и соревнований по баскетболу 3х3.

В соревнованиях примут участие команды юношей и девушек, победители муниципальных этапов из Кировска, Апатитов и Оленегорска.

Начало соревнований в 10.30.

Состязания проходят в соответствии с планом работы Министерства образования и науки Мурманской области при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы.