Мурманская область. Арктика13.01.17 12:04
В Мурманской области продолжаются игры Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
14 января в спортивном зале Дома физкультуры Учебно-спортивного центра Оленегорска состоятся игры дивизионального этапа Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в Мурманской области среди команд общеобразовательных организаций сезона 2016-2017 гг. и соревнований по баскетболу 3х3.
В соревнованиях примут участие команды юношей и девушек, победители муниципальных этапов из Кировска, Апатитов и Оленегорска.
Начало соревнований в 10.30.
Состязания проходят в соответствии с планом работы Министерства образования и науки Мурманской области при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы.
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