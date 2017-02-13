В Мурманской области проходит смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов

В соответствии с планом работы Министерства образования и науки Мурманской области при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы, в целях поддержки и развития массового спорта среди школьных спортивных клубов, привлечения обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, развития традиционных и наиболее популярных видов спорта, формирования здорового образа жизни с 1 сентября 2016 года по 15 июня 2017 года в общеобразовательных организациях проходит региональный смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов (далее – Конкурс).

Конкурс проходит в 3 этапа:

- школьный – с 1 сентября 2016 года по 10 апреля 2017 года, проводится в общеобразовательных организациях;

- муниципальный – с 17 апреля по 22 мая 2017 года, проводится в муниципальных образованиях региона;

- региональный - с 5 июня по 15 июня 2017 года.

К участию в региональном этапе конкурса допускаются школьные спортивные клубы общеобразовательных организаций, ставшие победителями муниципальных этапов, а также школьные спортивные клубы государственных областных общеобразовательных организаций.