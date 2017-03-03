В Мурманской области проводится межведомственная оперативно-профилактическая операция «Лесовоз»

В соответствии с постановлением губернатора Мурманской области от 28 февраля 2017 года № 25-ПГ с 1 марта по 30 апреля 2017 года на землях государственного лесного фонда на территории Мурманской области будет проводиться межведомственная оперативно-профилактическая операция «Лесовоз».

Операция «Лесовоз» проводится в целях организации и обеспечения охраны лесов от нарушений лесного законодательства, обеспечения противодействия криминализации лесопромышленного комплекса Мурманской области и направлена на выявление правонарушений в сфере незаконной заготовки и оборота древесины, а также перекрытие каналов транспортировки незаконно заготовленной древесины на территории Мурманской области.

В проведении операции «Лесовоз» задействованы все государственные лесные инспектора Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области и подведомственных учреждений - лесничеств, а также должностные лица Управления Росгвардии по Мурманской области, территориальных органов Управления МВД России по Мурманской области, в том числе подразделений ГИБДД и иных контрольно-надзорных органов.