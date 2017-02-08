В Мурманской области пройдёт небольшой снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 9-10 февраля погоду Кольского полуострова будет определять северо-восточная периферия обширного антициклона с центром над Скандинавией. По Мурманской области местами пройдёт небольшой снег, температура воздуха, в связи с неравномерным распределением облачности над нашим регионом, ожидается в широких пределах: -7-12°, в отдельных районах при прояснениях понижение до -18-25°, днём 9 февраля -2-7° местами -12-17°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях -15-20°, днём -2-7°, при прояснениях -12-17°. Гололедица.