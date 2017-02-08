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Мурманская область. Арктика08.02.17 06:50

В Мурманской области пытаются стреножить коммунальные тарифы для населения

Итоги работы комитета по тарифному регулированию Мурманской области стали основной темой рабочей встречи губернатора Марины Ковтун с главой ведомства Владимиром Губинским. «Тема тарифов всегда вызывает большой общественный резонанс. Поэтому крайне важна максимальная прозрачность, открытость в работе комитета по тарифному регулированию», - подчеркнула Марина Ковтун, открывая встречу.

Владимир Губинский отметил, что комитет с 2013 года планомерно выполняет поставленную губернатором задачу по сдерживанию роста тарифов.

Так, в 16 муниципальных образованиях Мурманской области тарифы на тепловую энергию на 2017 год оставлены без изменения, а по отдельным муниципалитетам даже снижены на величину от 2 до 5%. Второй год подряд не увеличится розничная цена на сжиженный газ для населения. Тарифы на электрическую энергию с июля возрастут только на 1 процент или на три копейки. Это самый минимальный рост не только по СЗФО, но и в целом по РФ.

При этом Владимир Губинский подчеркнул, что данная политика не ухудшает экономического положения ресурсоснабжающих предприятий и ведёт к незначительному росту субсидий. По оценке главы тарифного ведомства, социальная составляющая в этом вопросе крайне важна.

Как сообщил председатель комитета, предельный рост совокупной платы граждан за коммунальные услуги, определенный правительством РФ, должен с июля 2017 года составить 5,5%. Однако там, где тарифы были занижены исторически, по согласованию с депутатами местных советов этот показатель может быть чуть больше. Комитет ведёт разъяснительную работу с населением по этому вопросу.

Губернатор поставила перед комитетом задачу – в 2017 году продолжать работу по сдерживанию роста тарифов для населения.

 

 

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