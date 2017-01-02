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Мурманская область. Арктика02.01.17 09:44

В Мурманской области растёт производство никеля и меди из давальческого сырья.

Министерства экономического развития Мурманской области  в конце года подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-ноябрь 2016 года и оценке основных показателей за январь-декабрь 2016 года.

Как сообщает ведомство, за 11 месяцев 2016 года в обрабатывающих производствах Мурманской области отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 119,8 млрд рублей (93,9% к аналогичному периоду 2015 года в действующих ценах). Уменьшение показателя обусловлено, главным образом, сокращением объёмов отгруженной продукции в металлургии в результате падения цен на цветные металлы, а также снижения объёмов отгрузки металлов из собственного сырья. В то же время наращивание производства в цветной металлургии за счёт давальческого сырья повлияло на положительные изменения траектории развития обрабатывающих производств. Индекс производства составил 101,2% к январю-ноябрю 2015 года (в среднем по России – 99,7%).

Наибольшую долю в структуре отгрузки обрабатывающей промышленности региона занимают производство пищевых продуктов, включая напитки (45,9%), металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (37,7%).

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, в отчётном периоде составил 95,4%. В результате ценового фактора объём отгруженной продукции в действующих ценах вырос на 1,8% до 55 млрд рублей. По данным Мурманскстата цены производителей пищевых товаров в отчётном периоде увеличились на 11,1%, продукции рыболовства – на 10,5%.

В натуральном выражении сократился выпуск мяса и субпродуктов (в 4,6 раза), колбасных изделий (на 16,7%) – по причине падения производства продукции животноводства; рыбы мороженой, кроме сельди (на 11,7%), филе рыбного мороженого (на 3,1%) – в результате уменьшения вылова водных биоресурсов; пива (на 32,7%). В то же время увеличились объёмы производства мясных полуфабрикатов (на 17,9%), сельди всех видов обработки (на 13,7%), прочего мяса рыбы (включая фарш) мороженого (на 16,8%), пищевых морепродуктов (в 1,4 раза), консервов рыбных (в 1,4 раза), цельномолочной продукции (на 3,6%), хлеба и хлебобулочных изделий (на 2%).

Уровень металлургического производства в январе-ноябре 2016 года вырос на 8,8% к соответствующему периоду 2015 года. Увеличились объёмы выпуска алюминия (103,1%), меди (107%), никеля необработанного (102,8%), кобальта необработанного (в 10,9 раза), при этом сократилось производство готовых металлических изделий (на 17,6%). В результате проводимой реконфигурации производственных мощностей ПАО «ГМК «Норникель», в Мурманской области растёт производство никеля и меди из давальческого сырья.

В действующих ценах объём отгруженной продукции сократился на 9,6% к январю-ноябрю 2015 года до 45,2 млрд рублей. По итогам 11 месяцев 2016 года, по данным Лондонской биржи металлов, алюминий в долларовом эквиваленте подешевел относительно аналогичного периода 2015 года на 5,1%, медь – на 14,2%, никель – на 21,9%. Цены российских производителей цветных металлов ориентируются на мировые цены и корректируются на курс рубля, в результате индекс цен в металлургии составил 88,1%.

По информации Мурманскстата производство транспортных средств и оборудования в январе-ноябре 2016 года сократилось на 29,5% к аналогичному периоду прошлого года за счёт падения объёма отгрузки работ и услуг по ремонту, техническому обслуживанию и переоборудованию судов.

 

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