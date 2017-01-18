В Мурманской области с помощью полицейских служебных собак были раскрыты 234 преступления

В Мурманске сотрудники Центра кинологической службы УМВД России по Мурманской области совместно с заинтересованными подразделениями полиции провели очередную тренировку служебной собаки, отработав ряд учебных ситуаций, взятых из реальной жизни.

По легенде учений, условный преступник проник в торговый павильон, где совершил преступление, после чего скрылся. На место происшествия прибыл кинолог со служебно-разыскной собакой. Полицейским была обнаружена личная вещь преступника – перчатка, по запаху которой немецкой овчаркой Витара был взят след. Собака привела полицейского к одному из домов, возле которого был задержан злоумышленник.

Как отмечает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в течение 2016 года на территории Мурманской области с помощью полицейских служебных собак были раскрыты 234 преступления.