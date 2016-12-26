Мурманская область. Арктика26.12.16 11:35
В Мурманской области снижается рождаемость и смертность
По оценке Мурманскстата, численность постоянного населения Мурманской области на 1 ноября 2016 года составила 758,8 тысячи человек и уменьшилась с начала года на 3,3 тысячи человек (на 0,4%).
В январе-октябре текущего года в нашем крае родились 7227 человека (снижение на 358 чел, от показателя 2015 года – 7585 чел.), в этот же период скончались 7320 северянина, что меньше показателя 2015 года на 52 человека (2015 год – 7372 чел.)
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