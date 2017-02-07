В Мурманской области сохраняется превышение эпидемического порога по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппу

Как сообщает региональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в Мурманской области с 30 января по 5 февраля сохраняется превышение эпидемического порога по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппу. Вместе с тем отмечается снижение интенсивности эпидемического процесса.

Темп прироста регистрации случаев ОРВИ и гриппа по сравнению с прошлой неделей составил 4%, в т.ч. среди взрослых отмечено снижение регистрации на 8%.

По данным вирусологического мониторинга, заболеваемость ОРВИ и гриппом в области определяется циркуляцией вирусов гриппа А(H3N2). Лабораторными исследованиями установлено, что наибольшее число находок вирусов гриппа выявлено среди заболевших взрослых, которые не были привиты.

В целях профилактики формирования очагов ОРВИ и гриппом продолжается мониторинг посещаемости в образовательных организациях. Введены ограничительные мероприятия в виде разобщения коллективов 45 классов в 17 школах и 10 групп в 6 дошкольных образовательных организациях на 6 административных территориях области.