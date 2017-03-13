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Мурманская область. Арктика13.03.17 14:10

В Мурманской области состоялась Неделя педагогического мастерства

На базе центра дополнительного образования «Лапландия» прошла Неделя педагогического мастерства «От инноваций к обновлению содержания дополнительного образования».  Цель мероприятия – повышение профессионального мастерства педагогических работников дополнительного образования Мурманской области.

В рамках Недели педагогического мастерства был проведён цикл методических мероприятий художественной (вокальное, хореографическое, театральное, декоративно-прикладное искусство), социально-педагогической, естественнонаучной, туристско-краеведческой, технической, физкультурно-спортивной направленности. Были представлены инновационные технологии, формы, методы работы, в том числе педагогическими работниками – лауреатами, призерами, победителями региональных и всероссийских конкурсов педагогического мастерства.

К реализации программ методических мероприятий Недели педагогического мастерства привлекались специалисты организаций сферы культуры, спорта, детского и юношеского туризма, природных ресурсов и экологии, высшего образования, научных и других организаций, опыт которых применим в сфере дополнительного образования детей.

Была организована работа 21 интерактивной педагогической площадки, проведено 107 мастер-классов и практикумов с участием 612 педагогов. Во время работы интерактивных площадок представлен передовой опыт 128 педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования Мурманской области, в том числе 22 педагогов дополнительного образования центра «Лапландия».

 

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