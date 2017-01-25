В Мурманской области создается единая база данных выпускников из числа детей-сирот

В центре помощи детям «Ровесник» Министерство образования и науки Мурманской области совместно со специалистами Координационного центра по постинтернатному сопровождению и социальной адаптации выпускников провели обучающий семинар для специалистов органов опеки и попечительства, служб сопровождения, работающих с выпускниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В ходе встречи специалисты обсудили необходимость внедрения в работу информационной системы «ВыпускникПлюс» с целью создания на территории Мурманской области единой региональной базы выпускников из числа детей-сирот оставшихся без попечения родителей. Участники семинара рассмотрели порядок взаимодействия в рамках ведения единой базы выпускников на территории региона.

При поддержке координационного центра информационные системы установят в органах опеки и попечительства, индивидуальное обучение будет проведено для каждого специалиста, занятого сопровождением выпускников и работающего в системе.