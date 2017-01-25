В Мурманской области Татьянин день отпразднуют более 30 тысяч студентовГорожане не хотят, а власть не может заставить управляющие компании убирать снег
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Мурманская область. Арктика25.01.17 06:50

В Мурманской области Татьянин день отпразднуют более 30 тысяч студентов

В Мурманской области в этом году День российского студенчества будут отмечать более 30 тысяч студентов. Во всех вузах и колледжах региона запланированы торжественные и развлекательные мероприятия.

25 января в Мурманском индустриальном колледже с 11.00 пройдут акции «Студенчество прекрасная пора» и «Экологически чистый студент», в Ковдорском городском дворце культуры будет организована развлекательная программа «Молодежный микс», а в Кандалакшском индустриальном колледже пройдет развлекательная программа «Студенческий капустник» и вечер отдыха «Студенческий калейдоскоп».

В 17.00 областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова примет в своих стенах студентов средних и высших учебных заведений на традиционном областном празднике «Татьянин день», посвященном Дню российского студенчества.

В этом году в мероприятии примут участие студенческие делегации из Мурманска, Колы, Оленегорска, Мончегорска и Ловозера.

Праздничную атмосферу вечера создаст живая музыка в исполнении камерного оркестра «Камертон» из Снежногорска. Гости праздника примут участие в конкурсах и играх, разучат и исполнят вальс, гранд-марш, кадриль, котильон и польку. Гости вечера посмотрят дефиле бальных нарядов, а также определят Короля и Королеву бала. В салоне светских игр, который в этом году проходит под девизом «Энергия будущего», всех ждут творческие выступления и игровые площадки, отражающие интересы, увлечения и настроение современной молодёжи.

В этот же день с 19.00 до 21.00 на катке спорткомплекса «Строитель» пройдёт массовое катание.

 

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