Мурманская область. Арктика26.01.17 18:01
В Мурманской области температура воздуха повысится до 3°
Как сообщает Мурманское УГМС, в зоне ответственности ФГБУ «Мурманское УГМС» опасных явлений погоды не ожидается. Погоду Кольского полуострова определяет активный глубокий циклон, смещающийся с севера Норвежского моря на восток Баренцева моря. 27 января ночью ожидается ослабление ветра и понижение температуры воздуха, а утром и днем очередной атлантический циклон сместится на запад Баренцева моря, в нашем регионе пройдёт снег и температура воздуха повысится до -2+3°.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег. Ветер западный, юго-западный умеренный, днём на севере области сильный. Температура воздуха ночью -3-8º, днём от -2 до +3°. Гололедица, местами сильная, ухудшение состояния дорог.
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