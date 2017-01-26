В Мурманской области температура воздуха повысится до 3°

Как сообщает Мурманское УГМС, в зоне ответственности ФГБУ «Мурманское УГМС» опасных явлений погоды не ожидается. Погоду Кольского полуострова определяет активный глубокий циклон, смещающийся с севера Норвежского моря на восток Баренцева моря. 27 января ночью ожидается ослабление ветра и понижение температуры воздуха, а утром и днем очередной атлантический циклон сместится на запад Баренцева моря, в нашем регионе пройдёт снег и температура воздуха повысится до -2+3°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег. Ветер западный, юго-западный умеренный, днём на севере области сильный. Температура воздуха ночью -3-8º, днём от -2 до +3°. Гололедица, местами сильная, ухудшение состояния дорог.