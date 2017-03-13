В Мурманской области успешно завершено тестирование системы видеонаблюдения ЕГЭ

Нагрузочное тестирование системы видеонаблюдения, которое проходило в двух пунктах проведения экзамена в досрочный период с онлайн видеонаблюдением, 10 марта в Мурманской области успешно завершено.

В ходе тестирования проверено наличие трансляции из аудитории на портале smotriege.ru из каждой аудитории, корректность информации о номере пункта проведения экзамена и аудиториях, отсутствие «слепых зон», корректность отображения местного времени и часового пояса.

«В Мурманской области в 2017 году онлайн видеонаблюдение в досрочный период будет обеспечено в 100% пунктов проведения экзамена. Тестирование системы видеонаблюдения показало ее полную готовность к проведению экзаменов в досрочный период», – отметила министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.