Мурманская область. Арктика02.02.17 18:02
В Мурманской области установилась морозная погода
Как сообщает Мурманское УГМС, Мурманская область находится под влиянием циклонической депрессии расположенной над Норвежским морем и западом Баренцева моря. Ожидается местами небольшой снег
Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -5-10°, при прояснениях -15-20° в течение суток. Гололедица.
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