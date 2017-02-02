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Мурманская область. Арктика02.02.17 18:02

В Мурманской области установилась морозная погода

Как сообщает Мурманское УГМС, Мурманская область находится под влиянием циклонической депрессии расположенной над Норвежским морем и западом Баренцева моря. Ожидается местами небольшой снег

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность.  Местами снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха  -5-10°, при прояснениях -15-20° в течение суток. Гололедица.

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