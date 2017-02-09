Мурманская область. Арктика09.02.17 18:01
В Мурманской области установилась прекрасная зимняя погода
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет северо-восточная периферия обширного антициклона с центром над Скандинавией. По Мурманской области местами пройдёт небольшой снег, температура воздуха, в связи с неравномерным распределением облачности над нашим регионом, ожидается в широких пределах.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -1-6°, при прояснениях -11-16°, ночью на западе местами до -21°. Гололедица.
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