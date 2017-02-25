В Мурманской области установилась прекрасная зимняя погода

Как сообщает Мурманское УГМС, завтра, 26 февраля, в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -12-17°, при прояснениях до -25°, днем -6-11°, при прояснениях до -16°. Гололедица.