Мурманская область. Арктика03.02.17 18:02
В Мурманской области установилась зимняя погода
Как сообщает Мурманское УГМС, 4 февраля Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. Местами пройдёт небольшой снег, преобладающая температура воздуха -7-12° в отдельных районах при прояснениях понижение до -17-22°.
5 февраля погоду нашего региона будет определять юго-западная периферия усиливающегося антициклона с центром над Карским морем: ночью ожидается, в основном, холодная погода, а днём преобладающая температура воздуха по Мурманской области -5-10° при прояснениях -15-20°.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер западный умеренный. Температура воздуха -7-12°, при прояснениях -17-22° в течение суток. Гололедица.
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