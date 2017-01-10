В Мурманской области установлено, что загрязнение алюминием в реке Белая превышено в 155 раз

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области после сигналов, полученных от экспертов Народного фронта, провело проверку на предмет наличия фактов нарушения экологического законодательства на реке Белая. Выяснилось, что превышение загрязняющих веществ по алюминию превышено в 155 раз. Река впадает в Имандровское водохранилище и отнесена к водным объектам государственного федерального надзора.

Напомним, общественники направили в контролирующие органы фото- и видеоматериалы, которые подтвердили, что в водоем производится слив отходов белого цвета. По итогам отбора проб выявлено серьезное превышение загрязняющих веществ. Предприятие, виновное в экологическом нарушении, оштрафовано.

«По предварительной информации, Роспотребнадзор не ограничится лишь наложением штрафа. Весной ожидается повторная внеплановая проверка. Если предприятие будет устраняться от ликвидации последствий нанесенного экологического ущерба, будет решаться вопрос о направлении искового заявления в суд. Добавлю, что экологическая повестка станет одним из важнейших направлений в деятельности ОНФ в 2017 г., который объявлен президентом России, лидером Народного фронта Годом экологии», – сообщил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Андрей Антонов.

Согласно данным экспертного заключения, выданного центром лабораторного анализа и технических измерений по Мурманской области, превышение загрязняющих веществ по алюминию превышено в 155 раз, фторид-ионам – почти в 13 раз, фосфат-ионам – в 3,6 раза. Водоём окрасился в белый цвет.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, крупная промышленная компания, которая занимается переработкой полезных ископаемых на близлежащей территории, оштрафована по части 4 статьи 8.13 Кодекса об административных правонарушениях. Сумма штрафа по данной статье не превышает 40 тысяч рублей.