Мёртвого кита нашли дайверы на берегу Кольского заливаВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жилья
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика10.01.17 16:12

В Мурманской области установлено, что загрязнение алюминием в реке Белая превышено в 155 раз

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области после сигналов, полученных от экспертов Народного фронта, провело проверку на предмет наличия фактов нарушения экологического законодательства на реке Белая. Выяснилось, что превышение загрязняющих веществ по алюминию превышено в 155 раз. Река впадает в Имандровское водохранилище и отнесена к водным объектам государственного федерального надзора.

Напомним, общественники направили в контролирующие органы фото- и видеоматериалы, которые подтвердили, что в водоем производится слив отходов белого цвета. По итогам отбора проб выявлено серьезное превышение загрязняющих веществ. Предприятие, виновное в экологическом нарушении, оштрафовано.

«По предварительной информации, Роспотребнадзор не ограничится лишь наложением штрафа. Весной ожидается повторная внеплановая проверка. Если предприятие будет устраняться от ликвидации последствий нанесенного экологического ущерба, будет решаться вопрос о направлении искового заявления в суд. Добавлю, что экологическая повестка станет одним из важнейших направлений в деятельности ОНФ в 2017 г., который объявлен президентом России, лидером Народного фронта Годом экологии», – сообщил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Андрей Антонов.

Согласно данным экспертного заключения, выданного центром лабораторного анализа и технических измерений по Мурманской области, превышение загрязняющих веществ по алюминию превышено в 155 раз, фторид-ионам – почти в 13 раз, фосфат-ионам – в 3,6 раза. Водоём окрасился в белый цвет.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, крупная промышленная компания, которая занимается переработкой полезных ископаемых на близлежащей территории, оштрафована по части 4 статьи 8.13 Кодекса об административных правонарушениях. Сумма штрафа по данной статье не превышает 40 тысяч рублей.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорогоТемпы роста продаж молочной продукции в России за год замедлились в 5 раз в натуральном выражении - аналитики «Nielsen»Мой пример другим наука, или Осторожно едем на машине к нашим соседям
-ФоторепортажМарш знаний прошёл в Североморске
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
Подробнее«Единороссы» «забуксовали» на кандидатуре главы Мурманска
-Слово не воробей...Люди приходят не от хорошей жизни
-Нам интересно Ваше мнение
03.01.17: Наступил 2017 год, что вы от него ожидаете?Проголосовал: 421 человек
-Ходят слухи…Взвалить на женские плечи новые полномочия
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире18:00«Умка». Детская программа (6+)18:30Новости. Информационная программа.19:00«Международные новости». Информационная программа19:30Новости. Информационная программа.20:00«Цвет власти». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиС владельцев собственности – должников сдерут три шкурыВ Мурманской области объём бюджетных инвестиций в основной капитал увеличился в 1,5 раза-PRO ВалютуЕвро прибавил 43 копейки, а доллар – почти 6 копеекУтро у рубля не заладилось-PRO ЭнергетикуВ Финляндии установлен новый рекорд импорта электроэнергии из РоссииВ Мурманской области выработка электроэнергии выросла на 3,3%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на с 10 январяНовый порядок оплаты услуг ЖКХ и правила общественного жилищного контроля утвердил премьер-министр РФ-PRO Нефть и газГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»Разведанные запасы нефти в Арктике в 2016 году составляют 585 млн тонн – Сергей Донской-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения