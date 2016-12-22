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Мурманская область. Арктика22.12.16 14:59

В Мурманской области уже применяется механизм энергосервиса в муниципальных образованиях и предприятиях

В региональном правительстве состоялось совещание по вопросам развития механизма энергосервиса в социальной сфере региона под председательством двух заместителей губернатора Мурманской области - Евгения Никоры и Инны Погребняк. Для участия в совещании было зарегистрировано более 50 участников: представители социальной сферы, руководители исполнительных органов государственной власти и энергосервисных компаний.

Мурманская область имеет богатый опыт проведения мероприятий по повышению энергетической эффективности, в том числе и на объектах бюджетной сферы, реализованных преимущественно за счет бюджетных средств. Это позволило достичь больших объемов экономии, прежде всего, тепловой энергии, являющейся наиболее дорогим энергетическим ресурсом в регионе.

«На сегодняшний день в условиях дефицита бюджетных средств наиболее эффективным механизмом привлечения внебюджетных источников для финансирования энергоэффективных мероприятий в учреждениях бюджетной сферы является энергосервисный контракт. Преимущество такого рода договоров несомненно. Затраты по реализации энергосберегающего мероприятия несет инвестор. Оплата осуществляется только из полученной экономии энергоресурсов», - отметил, открывая совещание Евгений Никора.

«Таким образом, в ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат областного бюджета, энергоэффективность и энергосбережение становятся не просто политикой, но и требуют конкретных проектов, инвестиций, производств», - подчеркнула Инна Погребняк.

Как сообщил министр энергетики и ЖКХ Владимир Гноевский, наибольший эффект по снижению потребления тепловой энергии на объектах областной собственности в Мурманской области, как и в целом по России, дают мероприятия по установке АТП с погодным регулированием в совокупности с мероприятиями по утеплению внешнего контура.  В 2015 году министерством была проведена проверка реализации энергоэффективных мероприятий – в 15 областных учреждениях были проверены 23 АТП. Полученный эффект от установки АТП составил 15%. Экономия - 6 тысяч Гкал, что в усредненных тарифах составляет порядка 15 млн рублей.

В Мурманской области уже применяется механизм энергосервиса в муниципальных образованиях и предприятиях. Так, например, в Мончегорске при реализации мероприятий энергосервисных контрактов в 2015 году в 8 бюджетных учреждениях были заменены тепловые пункты, а в 2016 году была осуществлена модернизация всего уличного освещения города. В этом же году  МУП «Оленегорские тепловые сети» и АО «Апатитыводоканал» заключили энергосервисные договоры на установку и модернизацию насосного оборудования.

Региональным Министерством энергетики и ЖКХ совместно с Агентством энергоэффективности и администрациями муниципальных образований в данный момент ведутся переговоры с потенциальными инвесторами по привлечению внебюджетных средств на модернизацию освещения, оборудования котельных и водоканалов,  автоматизированных тепловых пунктов и др.

В ходе совещания были обсуждены практические вопросы реализации энергоэффективных мероприятий и механизм привлечения внебюджетного финансирования на условиях энергосервиса. Все участники совещания однозначно подтвердили заинтересованность в развитии данной деятельности, наметили последующие следующие шаги формирования дорожной карты по заключению энергосервисных контрактов областных учреждений.

В соответствии с решениями совещания до 1 марта 2017 года всем бюджетным учреждениям социальной сферы необходимо провести обследования на предмет выявления мероприятий для реализации с применением энергосервисных контрактов.

Энергосервисные контракты как форма договора существуют уже давно в российском законодательстве, однако на практике, несмотря на свои плюсы, они применяются лишь в 28 субъектах Российской Федерации. Одним из наиболее успешно работающих в этом направлении регионов была выбрана Мурманская область.  Поэтому в соответствии с поручением председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и предложением Минэкономразвития России Мурманская область наряду с Тульской определена пилотным регионом по подготовке и реализации проектов по энергосбережению за счет внебюджетных источников, в том числе с использованием механизмов энергосервисного договора. Опыт нашего региона будет использован при тиражировании успешных практик энергосервисных договоров в других регионах.

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