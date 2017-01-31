В Мурманской области в 2016 году отмечено снижение количества зарегистрированных преступлений на 18,8%

Прокуратура области проанализировала состояние преступности за 2016 год. Анализ состояния преступности на территории области за 2016 год свидетельствует о снижении на 18,8% количества зарегистрированных преступлений (15061 против 12692).

Следует отметить, что снижение преступности наблюдается во всех субъектах Северо-Западного федерального округа. Кроме того, обращает на себя внимание улучшение ситуации по снижению преступности в нашем регионе. Снижение зарегистрированных преступлений связано напрямую с пресечением практики по необоснованному направлению сообщений о преступлениях, связанных с телефонными мошенничествами и хищениями денежных средств с банковских карт, по территориальной подследственности в другие регионы, и с возбуждением дел о таких преступлениях по месту обращения заявителя в 2015 и 2016 годах, в результате чего рост преступлений на начало 2016 года составил 27,6%..

Наблюдается также снижение количества зарегистрированных тяжких (-7,3%) и особо тяжких (-5,8%). Также следует констатировать увеличение зарегистрированных преступлений против личности: убийств - на 33,3%, при этом количество причинений тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть снизилось на 9,8%.

Вместе с тем, несмотря на рост убийств, наметилась положительная динамика в деятельности по пресечению и профилактике причинений тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Так, по итогам 6 месяцев 2016 года рост указанной категории преступлений составлял 6,9%. По итогам 12 месяцев 2016 года количество зарегистрированных преступлений указанной категории снизилось на 9,8%, что указывает на стабилизацию криминогенной обстановки в области.

По Мурманской области в целом на 42,9% сократилось количество изнасилований, на 31,4% - квартирных краж, на 7,7% увеличилось число зарегистрированных хулиганств.

За 12 месяцев 2016 года снизилось количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконном оборотом наркотических средств и психотропных веществ (-11,2%), совершенных в составе ОПГ и ОПС (-40%).

Состояние законности при приёме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года характеризуется ростом на 4% количества выявленных прокурорами нарушений.

За истекший год надзирающими прокурорами на 33,2% больше внесено представлений по выявленным нарушениям, допущенным при приёме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях; по результатам их рассмотрения на 51,4% больше лиц привлечено к дисциплинарной ответственности (804 против 531); что свидетельствует о выявлении прокурорами существенных системных нарушений в деятельности поднадзорных органов и о принципиальности позиции, занимаемой при решении вопроса о привлечении должностных лиц правоохранительных органов к мерам ответственности.

По итогам 2016 года несколько улучшилась эффективность прокурорского надзора за соблюдением законов при вынесении постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. Если по итогам января 2016 года после отмены прокурорами постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела было возбуждено 5,9% дел от числа отмененных постановлений, то по итогам 12 месяцев 2016 года количество таких дел составляет 10%.

В отчётном периоде прокурорами городов, округов, районов и специализированных прокуратур на стадии предварительного расследования выявлено на 13,6% больше нарушений законов, чем в аналогичном периоде 2015 года. На 30,1% увеличилось количество актов прокурорского реагирования, внесенных надзирающими прокурорами по фактам выявленных нарушений на досудебной стадии уголовного судопроизводства; а число должностных лиц привлеченных к дисциплинарной ответственности по результатам рассмотрения актов реагирования возросло на 46,5%.

Одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры Мурманской области является надзор за соблюдением конституционных прав граждан, в том числе, на досудебной стадии уголовного судопроизводства.

В 2016 году на досудебной стадии уголовного судопроизводства (в части компетенции отдела) в связи с отменой прокуратурой области 1 решения реабилитировано 19 лиц (2015 год – 23), из них 15 лиц реабилитировано полностью и 4 лица частично.

Вместе с тем, прокурорами выявляются как факты преждевременного возбуждения уголовных дел в отношении конкретных лиц, так и необоснованная дополнительная квалификация деяний при привлечении в качестве обвиняемого и, как следствие, последующего частичного прекращения уголовного преследования. В связи с этим органами прокуратуры области принимались дополнительные меры, направленные на соблюдение законности на досудебной стадии уголовного судопроизводства, предупреждение фактов необоснованного применения мер уголовно-процессуального принуждения.

В результате принятых мер количество лиц, реабилитированных на досудебной стадии уголовного судопроизводства, сократилось на 17,4%.