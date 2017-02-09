В Мурманской области в 2016 году потребность в работниках, заявленная предприятиями и организациями, увеличилась на 26,3%

Информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-декабрь 2016 года разместило на официальном сайте региональное Министерство экономического развития.

Как сообщает ведомство, ситуация на региональном рынке труда в 2016 году демонстрировала адаптацию к новым экономическим условиям. На конец года уровень зарегистрированной безработицы (к численности экономически активного населения) сложился на 0,2 процентного пункта ниже уровня предыдущего года и составил 1,7%, численность безработных снизилась на 9,6% (на конец декабря 2016 года – 7625 человек).

По сравнению с предыдущими месяцами в декабре в Мурманской области традиционно наблюдалось увеличение активности населения в поисках работы. Так, уровень безработицы возрос на 0,1 п.п., численность безработных - на 6,6% по отношению к ноябрю 2016 года.

Потребность в работниках, заявленная предприятиями и организациями региона, по сравнению с декабрем 2015 года увеличилась на 26,3%, нагрузка на одну вакансию составила 1,0 человека против 1,3 человека в аналогичном периоде предыдущего года.

В Мурманской области продолжала сохраняться дифференциация территорий по уровню безработицы (к численности трудоспособного населения): в Терском районе – 10,0%, Ловозерском районе – 6,7%, Ковдорском районе - 3,6%, г.Кировск и г.Полярные Зори - 3,5%, Кандалакшском районе – 3,4% при среднеобластном уровне безработицы 1,7%.