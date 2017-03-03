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Мурманская область. Арктика03.03.17 17:28

В Мурманской области в экологической акции «Сделаем вместе!» примут участие свыше 12 тысяч учащихся

Акция «Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!» проводится в рамках партпроекта «Экология России». В Мурманской области в экологической акции «Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!» примут участие свыше 12 тысяч учащихся. Об этом сегодня рассказала региональный координатор партпроекта «Экология России», депутат Совета депутатов г.Мурманска, член фракции «Единая Россия» Ольга Сорокина.

«Всего в акции примут участие 55 школ из 9 муниципальных образований региона, а также областной центр дополнительного образования «Лапландия», - отметила Сорокина. Она рассказала, что акция в регионе будет проводиться в несколько этапов. С 15 апреля по 15 мая в школах пройдут сами экологические уроки в форме  наглядной презентации на тему обращения с отходами. 

«Целевая аудитория таких уроков – учащиеся 5-8 классов, - объяснила Сорокина. - В роли преподавателей выступят учащиеся 9-11 классов – так называемые эколидеры». 

Далее запланирована серия эколого-просветительских мероприятий: сбор макулатуры, экологические праздники, круглые столы.  Они пройдут с 1 апреля по 5 мая 2017 года.

Следующий этап - экологический диктант.  И, наконец, в период с 15 марта по 5 мая  запланированы конкурсы для школьников и образовательных организаций: «Экоплакат» и «Эколидер».

«На сегодняшний день создан региональный штаб акции «Сделаем вместе!», - заключила Сорокина. – Уже отобраны учреждения-участники акции. По итогам всех мероприятий будет проведен региональный конкурс на самого активного эколидера Мурманской области и самую активную образовательную организацию. Победители этих конкурсов будут награждены путевками в «Артек» и «Орлёнок».

 

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